Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak

TEDESCO'DAN KALMASI YÖNÜNDE RAPOR

Teknik direktör Domenico Tedesco ise Fred'in takımda kalmasını istiyor. Brezilyalı yıldızın deneyimi ve oyun içindeki katkısını önemseyen Tedesco'nun raporunda, kararın oyuncunun önümüzdeki haftalardaki performansına göre netleşeceği vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1030 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı. Ocak ayında hem tekliflerin hem de oyuncunun form durumunun belirleyici olması bekleniyo

FENERBAHÇE'DE FORVET OPERASYONU: 3 YILDIZ LİSTEDE

Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yönetimin hedefinde üç önemli golcü bulunuyor.

SARAN'IN PLANLARI BOZULDU

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken başkan Sadettin Saran ve yönetim, beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. En az iki takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte, geçen sezon alınan kritik bir karar bugün transfer planlamasını zorlaştıran en büyük engel hâline geldi.

GEÇEN SEZONKİ KARAR PİŞMANLIK YARATTI

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, yönetimin transfer stratejisini ters köşe etti. Sarı-lacivertlilerin planı, 28 yaşındaki golcüyü devre arasında satarak yeni bir 9 numara transferi için bütçe yaratmaktı. Ancak hesaplar tutmadı. Geçen sezon En-Nesyri için gelen 35 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Fenerbahçe Yönetimi, bugün o karar nedeniyle büyük pişmanlık yaşıyor. Çünkü o seviyede teklifler artık masada değil.