Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet takviyesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Listeye üç isim yazılırken sürpriz bir golcü gündemi hareketlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek üzere temaslarını sürdürüyor. Kanarya'nın önceliği golcü transferi. Listede dünyaca ünlü futbolcular var.
FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN İÇİN KRİTİK HAFTA: DERBİ SONRASI KARAR VERİLECEK
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor maçı sonrası Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan milli futbolcu için yol haritası netleşmeye başladı.
SADİTTİN SARAN İLE GÖRÜŞECEK
Yaklaşık 1.5 aydır takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci, milli maç dönüşünde yaptığı açıklamada takıma dönme isteğini dile getirmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda Başkan Sadettin Saran ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacak.
İKİ İHTİMAL MASADA
Görüşme ve değerlendirmelerin ardından İrfan Can Kahveci'nin ya yeniden takıma dahil edilmesi ya da ara transfer döneminde ayrılığa yönelmesi gündemde. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun gelecek planlamasını bu görüşmenin sonucuna göre şekillendirecek.
CENK TOSUN CEPHESİNDE SESSİZLİK
Öte yandan kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan Cenk Tosun'la ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Tecrübeli golcünün durumuna ilişkin henüz net bir adım atılmış değil.
FRED BELİRSİZLİĞİ: 3 TAKIM PEŞİNDE
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadroya takviye planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gündeme gelebilir. Son haftalarda formasını kaybeden ve hamle oyuncusuna dönüşen Fred için Brezilya'dan yoğun ilgi var.
FLAMENGO DA DEVREDE
Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan, ayrıca +1 yıl opsiyon hakkı olan 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuna ülkesi kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Internacional ve Atletico Mineiro'nun ardından Flamengo'nun da resmi girişimlere hazırlandığı belirtiliyor. Böylece Fred için Brezilya'dan üç kulüp birden devreye girmiş durumda.
YÖNETİMİN TUTUMU NETLEŞTİ
Fenerbahçe yönetiminin Fred konusunda tavrı şekillendi. Deneyimli futbolcu için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye hazır oldukları ifade ediliyor. Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan oyuncudan iyi bir bonservis geliri elde edilmesi ihtimali masada tutuluyor.
TEDESCO'DAN KALMASI YÖNÜNDE RAPOR
Teknik direktör Domenico Tedesco ise Fred'in takımda kalmasını istiyor. Brezilyalı yıldızın deneyimi ve oyun içindeki katkısını önemseyen Tedesco'nun raporunda, kararın oyuncunun önümüzdeki haftalardaki performansına göre netleşeceği vurgulandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1030 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı. Ocak ayında hem tekliflerin hem de oyuncunun form durumunun belirleyici olması bekleniyo
FENERBAHÇE'DE FORVET OPERASYONU: 3 YILDIZ LİSTEDE
Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yönetimin hedefinde üç önemli golcü bulunuyor.
SARAN'IN PLANLARI BOZULDU
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken başkan Sadettin Saran ve yönetim, beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. En az iki takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte, geçen sezon alınan kritik bir karar bugün transfer planlamasını zorlaştıran en büyük engel hâline geldi.
GEÇEN SEZONKİ KARAR PİŞMANLIK YARATTI
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, yönetimin transfer stratejisini ters köşe etti. Sarı-lacivertlilerin planı, 28 yaşındaki golcüyü devre arasında satarak yeni bir 9 numara transferi için bütçe yaratmaktı. Ancak hesaplar tutmadı.
Geçen sezon En-Nesyri için gelen 35 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Fenerbahçe Yönetimi, bugün o karar nedeniyle büyük pişmanlık yaşıyor. Çünkü o seviyede teklifler artık masada değil.
BEKLENTİ DÜŞTÜ
2024 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen yıldız golcünün, en az 30 milyon euroya satılması hedefleniyor. Ancak şu ana kadar ne Avrupa'dan ne de Körfez ülkelerinden bu rakamlara yaklaşan bir teklif gelmedi. Bu durum, yönetimin elini kolunu bağlarken kadro planlamasında ciddi sıkıntı yaratıyor. Ancak en az karla dahi yollar ayrılacak.
8 GOLDE ADI VAR
Tüm bu gelişmelere rağmen Faslı futbolcu sahada istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta süre alan En-Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Milli takımda 85 kez forma giyen oyuncu, 25 gol kaydetti.
Ara transfer dönemine kısa süre kalmışken gözler hem En-Nesyri'ye gelecek yeni tekliflerde hem de Fenerbahçe yönetiminin bu krizden nasıl çıkacağına çevrilmiş durumda.
SÖRLOTH LİSTENİN ZİRVESİNDE
Teknik direktör Domenico Tedesco ile yapılan görüşmeler doğrultusunda Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Alexander Sörloth yer alıyor. Atletico Madrid ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Norveçli yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Dünya Kupası'nı hedefleyen Sörloth'un, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.
SCAMACCA TAKİPTE
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim Gianluca Scamacca. Atalanta formasıyla bu sezon istediği çıkışı yapamayan 26 yaşındaki İtalyan golcü, fiziksel gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle Fenerbahçe'nin kriterlerine uyuyor. 1.95'lik yıldız, hücum hattı için güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
PARROTT HAMLESİNDE TOTTENHAM DETAYI
AZ Alkmaar'da bu sezon 14 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki Troy Parrott da transfer listesinde yer alan bir başka isim. Tottenham altyapısından yetişen İrlandalı forvet için yapılacak olası bir teklifte, Londra ekibinin kararının belirleyici olacağı belirtiliyor. Parrott'un AZ ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
HEDEF FİZİKSEL GÜÇ VE HAVA HAKİMİYETİ
Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında önceliğin kesin olarak forvet transferi olduğunu belirledi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda fiziksel olarak güçlü, hava toplarında etkili ve ceza sahasında bitirici özellikleri ön planda olan bir 9 numara alınması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer döneminin ilk hamlesinin forvet hattına yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, yoğun mesai harcadığı takviye için kesenin ağzını açacak.