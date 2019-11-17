Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.
YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.
YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.
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