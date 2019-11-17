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için karar Salı günü

'de 'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti. Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği hissetmemesi durumunda maçı kadronu alınacağı bildirildi.

Kruse için karar Salı günü
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.

YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

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