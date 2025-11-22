Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani , ilk kez Beyaz Saray 'daki Oval Ofis'te bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin "İkinci Zelenskiy vakası" olması beklenirken oldukça samimi hava dikkat çekti.

Trump-Mamdani görüşmesinin geçtiğimiz şubat ayında Zelenskiy'le dünyanın gözü önünde kavga ettikleri zirve gibi geçmesi beklenirken Oval Ofis'teki samimi hava herkesi şaşırttı. Öyle ki Trump basın toplantısı sırasında Mamdani'ye övgüler dahi yağdırdı.

Mamdani ve Trump, Reuters

Lieberman, New York Post'a verdiği demeçte "Sanki birileri az önce yaptıkları toplantıya güldürücü gaz sıkmış gibi görünüyor. Çünkü hem Başkan Trump hem de Belediye Başkanı Mamdani neredeyse sersemlemiş gibiydi. Birbirlerine karşı davranışları bir 'aşk şöleni' gibiydi." dedi.

Mamdani'nin iyi bir çocuk olmaya çalıştığını vurgulayan Lieberman, "Mamdani ellerini çoğu zaman birbirine kenetlemiş 'iyi bir çocuk' gibi görünmek için elinden gelen yapan küçük bir okul çocuğu gibi duruyordu." şeklinde konuştu.