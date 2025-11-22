Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin beklendiği gibi sert mesajlarla ve tehditlerle değil, samimi bir ortamda bol temasla geçmesi dikkat çekerken uzmanlar Mamdani’nin “iyi çocuk” olmaya çalıştığını yazdı. İşte Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran an…
ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ilk kez Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin "İkinci Zelenskiy vakası" olması beklenirken oldukça samimi hava dikkat çekti.
OVAL OFİS'TE İLGİNÇ ANLAR
Trump-Mamdani görüşmesinin geçtiğimiz şubat ayında Zelenskiy'le dünyanın gözü önünde kavga ettikleri zirve gibi geçmesi beklenirken Oval Ofis'teki samimi hava herkesi şaşırttı. Öyle ki Trump basın toplantısı sırasında Mamdani'ye övgüler dahi yağdırdı.Mamdani’ye ‘’Trump faşist mi?’’ sorusu! İşte o anlar
"MAMDANİ İYİ ÇOCUK OLMAYA ÇALIŞTI"
New York Post Vücut ve Beyin Analisti Dr. Carole Lieberman'ın analizlerini paylaştı ve ellerini önünde kavuşturan Mamdani'nin görüşme sırasında "iyi çocuk" olmaya çalıştığını yazdı.
Lieberman, New York Post'a verdiği demeçte "Sanki birileri az önce yaptıkları toplantıya güldürücü gaz sıkmış gibi görünüyor. Çünkü hem Başkan Trump hem de Belediye Başkanı Mamdani neredeyse sersemlemiş gibiydi. Birbirlerine karşı davranışları bir 'aşk şöleni' gibiydi." dedi.
Mamdani'nin iyi bir çocuk olmaya çalıştığını vurgulayan Lieberman, "Mamdani ellerini çoğu zaman birbirine kenetlemiş 'iyi bir çocuk' gibi görünmek için elinden gelen yapan küçük bir okul çocuğu gibi duruyordu." şeklinde konuştu.
İLTİFATLAR, TEMASLAR
30 dakika süren basın toplantısı sırasında 34 yaşındaki Mamdani, Resolute Masası'nda rahat bir şekilde oturan 79 yaşındaki Trump'ın yanında ellerini önünde kavuşturmuş bir şekilde sırıtırken ikili birkaç kez temasta bulundu.
Lieberman, "Trump, Mamdani'ye dokunarak ve onunla el sıkışarak çok 'müdahil oldu'. Ancak, kontrolün Trump'ta olduğunu göstermek için Mamdani'nin elini en son dokundurdu." dedi.
GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN AN
Görüşmeye damga vuran an ise tartışmasız basın mensuplarının Mamdani'ye "Başkan Trump'ın faşist olduğunu düşündüğünüzü onaylıyor musunuz?" sorusu oldu. Mamdani söze başlayacakken Trump koluna dokunup "Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin. Açıklamaktan daha kolay, ben rahatsız olmam." dedi.
Trump, Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada, Mamdani için "Çok mantıklı bir adamla tanıştım. New York'un yeniden harika olmasını isteyen, gerçekten isteyen bir adamla tanıştım. Onu destekleyeceğim." dedi. Mamdani ise "Sohbetimizden keyif aldım ve New Yorklulara bu uygunluğu sağlamak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.