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Fener’in borcu 3.7 milyar TL

Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı , kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, “ cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” dedi.

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