Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, "Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro'dan 568 milyon Euro'ya indi" dedi.
- Spor
- 27.10.2019
- Gazete
Fener’in borcu 3.7 milyar TL
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, “Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” dedi.
- Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sakatlandı...
- Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.