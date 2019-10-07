Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un... Bordo-Mavililer, Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde 3. sıraya yükseldi. 6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, Nwakaeme'nin vuruşunu kaleci Gökhan topu çelmeyi başardı.



UĞURCAN YİNE DEVLEŞTİ

23'te Melnjak'in ceza sahası dışından süper vuruşu filelere gitti: 1-0. Uğurcan 56 ve 61'de iki müthiş kurtarış yaptı. 73. dakikada Sturridge sağdan kesti, Sörloth kafayı vurdu: 1-1.







STURRİDGE'İN FÜZESİ DİREKTE

87"de Sturridge'in uzaklardan harika şutu üst direkten sekip dışarı çıktı. 90'da Trabzonspor golü buldu. Sörloth'un indirdiği topu önünde bulan Nwakaeme topu ağlara yolladı: 1-2.







FUTBOLCULARIM ALKIŞI HAK EDİYOR

Ünal Karaman, Rize galibiyeti sonrası futbolcularından övgü ile bahsetti...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rize maçı sonrası, "Bu şartlarda maçın sonuna kadar ayakta kalan oyuncu grubu özel bir alkışı hak ediyor. Oyundan kopmadan önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.







STURRIDGE SAHNEYE ÇIKTI

Sörloth'un golünde harika bir asist yapan Sturridge, klasını konuşturdu. Trabzon'daki ilk gol katkısını yaptı.

ÇAYKUR Rizespor maçının 63. dakikasında oyuna giren Trabzonsporlu Daniel Sturridge, takımının Sörloth'la bulduğu golde asisti yapan isim oldu. Norveçli oyuncuya harika bir pas atan İngiliz golcünün dün geceki performansı izleyenlerden tam not aldı. Sturridge ayrıca Trabzonspor'daki ilk gol katkısını yapmış oldu.



NOVAK SAKATLANDI

Trabzon'un Çek sol beki Filip Novak ilk yarısında sakatlandı. Kesin durum bugün belli olacak.



DOĞAN: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Sakatlanan Novak'ın yerine oyuna giren Doğan Erdoğan, Rizespor maçı sonrası, "Bu tarz maçlar bizi daha ileriye taşıyacaktır. Bu motivasyon devam ettiği sürece iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.







BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Üst üste 2. galibiyetini alarak Süper Lig'de 3. sıraya yükselmeyi başaran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Bordo-Mavililer milli araya çok moralli girdi.