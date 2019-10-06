Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı.
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Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı.
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