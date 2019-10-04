Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kupanın favorilerinden Fenerbahçe, 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Tarsus İ.Y.-F.Bahçe
Altınordu-Amed
Niğde A.-Antalya
K.Gücü-Siirt İl Ö.
Bayburt-Bursaspor
Kayseri-Bayrampaşa
B.Akademi-Sivas
K.Gümrük-Bandırma
Eyüp-Konyaspor
Denizli-İçel İY.
Çankırıspor-Ç.Rize
Erzurum-Bodrum
Van-Sancaktepe
Kastamonu-Erzincan
Gümüşhane-Samsun
G.Birliği-Erokspor
Kırklareli-A.Gücü
İstanbul-Tepecik
Gaziantep-Turgutlu
H.Trabzon-Menemen
Göztepe-Sivas Bld.
Payas-Manisa FK
Altay-Görele
Karacabey-Tuzla
Adana-Diyarbekir
Kemer-Kasımpaşa
Alanya-İnegöl
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