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'nda 4. tur kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kupanın favorilerinden , 2. Lig temsilcisi ile eşleşti.

'nda 4. tur kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kupanın favorilerinden Fenerbahçe, 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, spor, , Demir Grup Sivasspor, , İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.


İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Tarsus İ.Y.-F.Bahçe

Altınordu-Amed

A.-Antalya

K.Gücü-Siirt İl Ö.

Bayburt-Bursaspor

Kayseri-Bayrampaşa

B.Akademi-Sivas

K.Gümrük-Bandırma

Eyüp-Konyaspor

Denizli-İçel İY.

Çankırıspor-Ç.Rize

Erzurum-Bodrum

Van-Sancaktepe

Kastamonu-Erzincan

Gümüşhane-Samsun

G.Birliği-Erokspor

Kırklareli-A.Gücü

İstanbul-Tepecik

Gaziantep-Turgutlu

H.Trabzon-Menemen

Göztepe-Sivas Bld.

Payas-Manisa FK

Altay-Görele

Karacabey-Tuzla

Adana-Diyarbekir

Kemer-Kasımpaşa

Alanya-İnegöl

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