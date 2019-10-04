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’ın hedefi 38 puan

'de 6 maçta 11 puan toplayan , ilk yarıda kalan 11 maç sonunda 38 puana ulaşmayı hedefliyor. , en fazla 6 puan kaybıyla ilk yarıyı lider bitirmeyi ve ligin 2. yarısında fikstür avantajıyla şampiyonluğa ulaşmayı hesaplıyor.

Yanal’ın hedefi 38 puan
İlk 6 haftada zorlu bir fikstürle karşı karşıya olmasına rağmen topladığı 11 puanla 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de teknik patron Yanal ilk yarıda kalan 11 hafta için hedef belirledi. Yanal, 11 haftanın 6'sının deplasman maçı olmasına rağmen maksimum 6 puan kaybını hedef koydu.

2. YARIDA FİKSTÜR AVANTAJI VAR
Buna göre teknik direktör Ersun Yanal ligin ilk yarısı en az 38 puanla lider kapatmayı, ligin 2. yarısında da fikstür avantajıyla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlıyor.



YANAL İÇERDE KAYIP İSTEMİYOR
Yanal'ın ilk yarıda oynanacak 5 iç saha maçında ise puan kaybına tahammülü yok. Bunların ilki bugün Antalya ile oynanacak. Bu maçın kayıpsız geçilerek milli araya moralli girilmek isteniyor.

REKOR YANAL'IN ELİNDE...
2013/14 sezonunda F.Bahçe'nin başında olan Yanal, takımını nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak tüm liglerin en erken şampiyonluğunu kazanmıştı.



MİLLİ ARADA YÜKLEME YAPACAK!
Antalya maçının ardından girilecek milli arada 'yi ağır antrenmanlar bekliyor.



FENERBAHÇE ANTALYA'YI AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, 'in 7. haftasının açılış maçında bu gece saat 20.30'da spor'u agırlıyor. Maçı yönetecek. Fenerbahçe'de Rodrigues, Moses ve Hasan Ali kadroda olmayacak. Antalya'da ise Charles, Gustavo ve Harun sakat.



EMRE: ANTALYA MAÇINA İYİ KONSANTRE OLDUK
Kaptan Emre Belözoğlu, Antalya maçına çok iyi konsantre olduklarını belirterek, "İç saha maçlarında puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

FENERBAHÇE TAKTİK İDMANDA HÜCUM ÇALIŞTI
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile maçının hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

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