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ilk golünü attı!

’un genç yıldızı dün siftah yaptı. Buruk bir sevinç yaşadı.

Kosovalı Donis Avdijaj ilk golünü attı!
Trabzonspor'un yıldızı Donis Avdijaj dün ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncunun Fenerbahçe maçında da bir asisti bulunuyor.

ÖZÜR DİLİYORUZ
Karşılaşmadan sonra konuşan Advija, "Şanssız bir yenilgi aldık. Kazanmamız gerekiyordu ama başaramadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.





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