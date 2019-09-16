Sümeyye Boyacı, iki kolu olmadan hayata gözlerini açtı. Kulaçlarla yaşama sarıldı. Londra'daki yarışlarda dünya ikincisi olmayı başardı.
Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı: Kollarım yok ama iki kanadım var. Biri annem biri de hayata olan tutkum. Daha güzel başarılar elde edeceğim.
Sümeyye Boyacı, 'Yüzmek için kollarıma ihtiyacım yok' diyerek yola çıktı. Doğuştan kolları olmayan 16 yaşındaki milli yüzücü, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde 44.74'lük derecesiyle ikinci olup gümüş madalya aldı. Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi olan Sümeyye, çok büyük bir gurur yaşadığını vurguladı.
GÖZÜ 2020 OLİMPİYATLARINDA
"Rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. Henüz 16 yaşındayken dünya ikincisi olabilmek benim için apayrı bir gurur. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz" ifadesini kullandı. Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Boyacı, hedefini şu sözlerle anlattı: "Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Önümde uzun bir yol var. Büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim."
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
GURUR DUYUYORUZ
Sümeyye Boyacı'nın Londra'da kazandığı başarı tüm Türkiye'yi gururlandırdı. On binler, sosyal medyadan genç sporcuya tebrik mesajları yağdırdı:
Sen aslında şampiyonsun. Başarıların daim olsun. Gururumuzsun.
Üç salise ile birinciliği kaçırmış olabilirsin ama sen gönlümüzün daima birincisi olarak kalacaksın.
Azmine, yüreğine, emeğine sağlık. Seni gönülden tebrik ediyoruz, başarın kutlu olsun.
Harikasın Sümeyye!
Dünya 2.'si dünya güzeli bir Türk kızı. Tebrikler...
Sen ne güzel bir insansın... Tebrikler!
Daima seninleyiz, başarılarının devamı gelecek.
Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı: Kollarım yok ama iki kanadım var. Biri annem biri de hayata olan tutkum. Daha güzel başarılar elde edeceğim.
Sümeyye Boyacı, 'Yüzmek için kollarıma ihtiyacım yok' diyerek yola çıktı. Doğuştan kolları olmayan 16 yaşındaki milli yüzücü, önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde 44.74'lük derecesiyle ikinci olup gümüş madalya aldı. Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi olan Sümeyye, çok büyük bir gurur yaşadığını vurguladı.
GÖZÜ 2020 OLİMPİYATLARINDA
"Rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. Henüz 16 yaşındayken dünya ikincisi olabilmek benim için apayrı bir gurur. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz" ifadesini kullandı. Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Boyacı, hedefini şu sözlerle anlattı: "Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Önümde uzun bir yol var. Büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim."
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
GURUR DUYUYORUZ
Sümeyye Boyacı'nın Londra'da kazandığı başarı tüm Türkiye'yi gururlandırdı. On binler, sosyal medyadan genç sporcuya tebrik mesajları yağdırdı:
Sen aslında şampiyonsun. Başarıların daim olsun. Gururumuzsun.
Üç salise ile birinciliği kaçırmış olabilirsin ama sen gönlümüzün daima birincisi olarak kalacaksın.
Azmine, yüreğine, emeğine sağlık. Seni gönülden tebrik ediyoruz, başarın kutlu olsun.
Harikasın Sümeyye!
Dünya 2.'si dünya güzeli bir Türk kızı. Tebrikler...
Sen ne güzel bir insansın... Tebrikler!
Daima seninleyiz, başarılarının devamı gelecek.
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