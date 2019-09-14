Emre Alanya’ya yüzde 50

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idman ile devam etti. Belinde ağrı olan Emre Belözoğlu düz koşu yaptı. Kaptan Emre'nin Alanya deplasmanında forma giyip giymeyeceği bugün netleşecek.
Sarı-Lacivertliler Alanya maçının haçırlıklarına bugün de devam edecek.
ADIL RAMI GÜÇ DEPOLUYOR
Ekstra çalışmalarla idman eksiğini gidermeye çalışan Adil Rami'inin adalesbindeki ağrılar da geçti. Ancak Rami'nin Alanya'ya karşı oynaması beklenmiyor.
ALANYA'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'nin pazartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'da N'Sakala ile Junior Fernandes sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Her iki futbolcunun yetiştirilmesi için büyük çaba sarfediliyor.
Sarı-Lacivertliler Alanya maçının haçırlıklarına bugün de devam edecek.
ADIL RAMI GÜÇ DEPOLUYOR
Ekstra çalışmalarla idman eksiğini gidermeye çalışan Adil Rami'inin adalesbindeki ağrılar da geçti. Ancak Rami'nin Alanya'ya karşı oynaması beklenmiyor.
ALANYA'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'nin pazartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'da N'Sakala ile Junior Fernandes sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Her iki futbolcunun yetiştirilmesi için büyük çaba sarfediliyor.
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