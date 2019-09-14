Bugünkü
Takvim

Emre Alanya’ya yüzde 50

'de belinde olan dün düz koşu yaptı. Emre'nin deplasmanında forma giyip giymeyeceği bugün netleşecek.

Emre Alanya’ya yüzde 50
Fenerbahçe, maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idman ile devam etti. Belinde olan düz koşu yaptı. Emre'nin Alanya deplasmanında forma giyip giymeyeceği bugün netleşecek.



Sarı-Lacivertliler Alanya maçının haçırlıklarına bugün de devam edecek.

ADIL RAMI GÜÇ DEPOLUYOR
Ekstra çalışmalarla idman eksiğini gidermeye çalışan Adil Rami'inin adalesbindeki ağrılar da geçti. Ancak Rami'nin Alanya'ya karşı oynaması beklenmiyor.



ALANYA'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'nin pazartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'da N'Sakala ile Junior Fernandes sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Her iki futbolcunun yetiştirilmesi için büyük çaba sarfediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Alanya’ya yüzde 50
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri