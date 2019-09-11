Formula 1 pilotu Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 6 yıl önce kayak yaparken kaza geçiren ve bitkisel hayata giren Schumacher'in gizli bir tedavi için Fransa'ya götürüldüğü gelen bilgiler arasında. Burada Alman pilota Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücresi tedavisi uygulanacak.
SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
Geçirdiği kaza sonrası felç getirerek konuşamaz hale gelen Schumacher İsviçre'nin Cenevre gölü kıyısındaki evinde yoğun bakımda bulunuyordu. Alman pilota yapılacak tedavinin nasıl bir sonuç vereceği merakla beklenirken gözler gelecek müjdeli haberlerde.
KIZLARIMIZ KONGO'YU SET VERMEDEN YIKTI
Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye 4. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Mısır'da düzenlenen şampiyonada milliler mücadelenin setlerini 25-9, 25-9 ve 25-14'lük setlerle kazandı. Takımımız rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun oynadı.
YAĞIZ AVCI& KAMAZ MASTER NEFES KESTİLER
5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar'da son 3 yılı zirvede tam amlamış Kamaz Master birbirlerine meydan okudu. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon – Bayburt yolundaki meydan okuma olağanüstü görüntüler ortaya çıkardı.
ARJANTİN VE İSPANYA YARI FİNALE YÜKSELDİ
Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi. Dünya Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde oynanan diğer maçta ise İspanya, Polonya'yı 90-78 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.
2 TÜRK RAKET İKİNCİ TURA YÜKSELDİ
American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı. TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi. Bugün 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Çiftler maçları da bugün başlayacak.
SİNGLETON, A.EFES'TE
Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna kattı. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
30 BİN KİŞİLİK DESTEK
Maradona ülkesi Arjantin Süper Ligi'nin Gimnasia La Plata ekibinin başında teknik direktör olarak ilk antrenmanına çıktı. İdmanı yaklaşık 30 bin taraftar izlerken coşku büyüktü.
AVUSTURYA'YI DEVİRDİK
Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, son maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Golleri Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün attı.
SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
Geçirdiği kaza sonrası felç getirerek konuşamaz hale gelen Schumacher İsviçre'nin Cenevre gölü kıyısındaki evinde yoğun bakımda bulunuyordu. Alman pilota yapılacak tedavinin nasıl bir sonuç vereceği merakla beklenirken gözler gelecek müjdeli haberlerde.
KIZLARIMIZ KONGO'YU SET VERMEDEN YIKTI
Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye 4. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Mısır'da düzenlenen şampiyonada milliler mücadelenin setlerini 25-9, 25-9 ve 25-14'lük setlerle kazandı. Takımımız rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun oynadı.
YAĞIZ AVCI& KAMAZ MASTER NEFES KESTİLER
5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar'da son 3 yılı zirvede tam amlamış Kamaz Master birbirlerine meydan okudu. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon – Bayburt yolundaki meydan okuma olağanüstü görüntüler ortaya çıkardı.
ARJANTİN VE İSPANYA YARI FİNALE YÜKSELDİ
Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi. Dünya Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde oynanan diğer maçta ise İspanya, Polonya'yı 90-78 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.
2 TÜRK RAKET İKİNCİ TURA YÜKSELDİ
American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı. TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi. Bugün 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Çiftler maçları da bugün başlayacak.
SİNGLETON, A.EFES'TE
Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna kattı. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
30 BİN KİŞİLİK DESTEK
Maradona ülkesi Arjantin Süper Ligi'nin Gimnasia La Plata ekibinin başında teknik direktör olarak ilk antrenmanına çıktı. İdmanı yaklaşık 30 bin taraftar izlerken coşku büyüktü.
AVUSTURYA'YI DEVİRDİK
Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, son maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Golleri Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün attı.
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