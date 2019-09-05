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Trabzon’da forma&kombine bereketi

Trabzonspor, 3 ay içinde 34 milyon lira değerinde forma sattı... Ayrıca bu sezon 12 milyon liralık kombine satışı yaparak rekor kırdı... Forma satışındaki artış, yapılan flaş transferlerle de doğru orantılı.

Trabzon’da forma&kombine bereketi
Trabzon bu sezon sadece 3 ay içerisinde 34 Milyon TL değerinde forma satışı yaparak geçtiğimiz sezonun tamamındaki rakamı yakaladı. Fırtına ayrıca 12 Milyon TL'lik de kombine satışı yaparak kulüp rekorunu kırdı.

TRANSFERLER ETKİLİ OLDU
Trabzon'un yıl sonu için TS Club mağazalarındaki satış hedefinin de 55 milyon TL. Forma satışındaki artış, yapılan flaş transferlerle de doğru orantılı.

AÇIKLAMA YAPACAKLAR
Trabzon transfer sezonunda Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Obi Mikel gibi yıldızları kadrosuna kattı. Bordo- Mavili Yönetim, satışlarla ilgili açıklama yapacak.



YENİLERİ FAZLA KULLANMADI
Trabzon 16 transfer yaptı. Lig ve Avrupa'daki 7 maçın 4'ünde, transferlerden sadece birinden (Sörloth) 11'de faydalandı.

OGENYİ ONAZİ GERİ DÖNÜYOR
Geçen sezonun ilk yarısında sakatlanan Trabzonsporlu Onazi geri dönüyor. Nijeryalı yıldız, 1 ay sonra takımla çalışacak.

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