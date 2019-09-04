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ile hazırlık maçı oynanacak

, milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek. Fenerbahçe ile spor 8 Eylül Pazar günü Bursa’da karşı karşıya gelecek. ve Gustavo’nun bu maçta oynaması bekleniyor.

Bursa ile hazırlık maçı oynanacak
, milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek. Fenerbahçe ile spor 8 Eylül Pazar günü Bursa'da karşı karşıya gelecek. ve Gustavo'nun bu maçta oynaması bekleniyor.

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