Bursa ile hazırlık maçı oynanacak

Fenerbahçe, milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek. Fenerbahçe ile Bursaspor 8 Eylül Pazar günü Bursa’da karşı karşıya gelecek. Adil Rami ve Gustavo’nun bu maçta oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek. Fenerbahçe ile Bursaspor 8 Eylül Pazar günü Bursa'da karşı karşıya gelecek. Adil Rami ve Gustavo'nun bu maçta oynaması bekleniyor.
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