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imzalıyor

sağlık kontrolünden temiz çıkarsa ’ı 1 seneliğine kiralayacak.

Aboubakar imzalıyor
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu... Yönetim in son gününde forvet transferi için Aboubakar'a yöneldi. Ancak her şey bu oyuncunun raporuna bağlı.

GÖZLER SAĞLIK KONTROLÜNDE
Kamerunlu futbolcu bu sabah 'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Eğer raporlar temiz çıkarsa 'a kiralık olarak imza atacak.



2 SEZON SONRA GERİ DÖNECEK
Beşiktaş'ın 'li dönemdeki 2. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan böylece 2 sezon sonra yuvaya geri dönecek.



38 RESMİ MAÇTA 19 GOL 4 ASİST
2016- 2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar 38 maçta 19 gol, 4 asist yapmıştı.

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