Sivasspor - Gazişehir | CANLI

Cemil Usta Sezonu Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı takvim.com.tr'de...
SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Aaron, Caner, Fatih, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare
GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Alın Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Vural, Kayode, Twumasi
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