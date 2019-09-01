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  • 01.09.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 19:19

- Gazişehir | CANLI ANLATIM

'in 3. haftasında  ile Gazişehir  karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı takvim.com.tr'de...

Sivasspor - Gazişehir | CANLI

Cemil Usta Sezonu 'in 3. haftasında ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı takvim.com.tr'de...

SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Aaron, Caner, Fatih, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Alın Tosca, Djilobodji, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Vural, Kayode, Twumasi

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