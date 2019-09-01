Kalpler sizin için atacak!

'de devam eden'ndaki ilk sınavına bugün çıkıyor. 12 Dev Adam, bugün E Grubu'ndaile karşılaşacak. Mücadele saat'da başlayacak. Milliler, ilk maçından galibiyetle ayrılarak salı günü karşılaşacağıkarşısına moralli çıkmak isteyecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında iseile mücadele edecek.Takım'da, "Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Buraya geldik, bu büyük bir başarı.İlk dünya kupam. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız" dedi.