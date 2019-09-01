Kalpler sizin için atacak!

A Milli Basketbol Takımımız, Çin'de devam eden FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına bugün çıkıyor. 12 Dev Adam, bugün E Grubu'nda Japonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 11.30'da başlayacak. Milliler, ilk maçından galibiyetle ayrılarak salı günü karşılaşacağı ABD karşısına moralli çıkmak isteyecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında ise Çekya ile mücadele edecek.
HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR
Milli Takım'da Furkan Korkmaz, "Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Buraya geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. İlk dünya kupam. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız" dedi.
HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR
Milli Takım'da Furkan Korkmaz, "Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Buraya geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. İlk dünya kupam. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.