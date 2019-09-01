Bugünkü
Takvim

Kalpler sizin i atacak!

A , ’deki macerasına bugün başlıyor. Rakip .

Kalpler sizin için atacak!
A , Çin'de devam eden FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına bugün çıkıyor. 12 Dev Adam, bugün E Grubu'nda Japonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 11.30'da başlayacak. Milliler, ilk maçından galibiyetle ayrılarak salı günü karşılaşacağı ABD karşısına moralli çıkmak isteyecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında ise Çekya ile mücadele edecek.

​HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR
Milli Takım'da Furkan Korkmaz, "Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Buraya geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. İlk dünya kupam. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKalpler sizin için atacak!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri