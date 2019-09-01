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’de dev kapışma

Lige 2’de 2 yaparak başlayan F.Bahçe, bir başka şampiyonluk adayı Trabzon’u ağırlıyor. Fener seriyi devam ettirmek, ise kabusunu sonlandırma peşinde...

Kadıköy’de dev kapışma
'de müthiş gece... Sezonun ilk büyük maçı bugün ile arasında oynanacak... Saat 21.45'te start alacak mücadeleyi yönetecek... yönetimindeki Sarı-Lacivertliler evinde kazanarak 3'te 3 yapma peşinde... Fırtınası ise 'da 22 yıldır yenemediği rakibini bu kez mağlup etmek istiyor... Fener'de Isla, , ve Moses sakat. Konuk Trabzonspor'da ise Kamil, Onazi, Abdülkadir Ömür ve Sturridge oynamayacak.



HENÜZ BOŞU YOK!
Fenerbahçe'nin dev maçtaki en büyük kozlarından biri Vedat Muriç olacak. Kosovalı yıldız golcü iki lig maçında iki gol attı.



TAM BİR MAESTRO
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bu sezona müthiş başladı. Kaptan, Kadıköy'deki zorlu maçta takımının en önemli silahı olacak...

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