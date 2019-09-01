Kadıköy’de dev kapışma

Kadıköy'de müthiş gece... Sezonun ilk büyük maçı bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak... Saat 21.45'te start alacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek... Ersun Yanal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler evinde kazanarak 3'te 3 yapma peşinde... Karadeniz Fırtınası ise İstanbul'da 22 yıldır yenemediği rakibini bu kez mağlup etmek istiyor... Fener'de Isla, Hasan Ali Kaldırım, ve Moses sakat. Konuk Trabzonspor'da ise Kamil, Onazi, Abdülkadir Ömür ve Sturridge oynamayacak.
HENÜZ BOŞU YOK!
Fenerbahçe'nin dev maçtaki en büyük kozlarından biri Vedat Muriç olacak. Kosovalı yıldız golcü iki lig maçında iki gol attı.
TAM BİR MAESTRO
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bu sezona müthiş başladı. Kaptan, Kadıköy'deki zorlu maçta takımının en önemli silahı olacak...
HENÜZ BOŞU YOK!
Fenerbahçe'nin dev maçtaki en büyük kozlarından biri Vedat Muriç olacak. Kosovalı yıldız golcü iki lig maçında iki gol attı.
TAM BİR MAESTRO
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bu sezona müthiş başladı. Kaptan, Kadıköy'deki zorlu maçta takımının en önemli silahı olacak...
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