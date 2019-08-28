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’e büyük müjde

’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. Mahkemenin kararı üzerine e gidilmeyecek.

Cengiz’e büyük müjde
G.Saray Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. Mahkeme verdiği ara kararla 'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.

İTİRAZ YAPILMIŞTI
Galatasaray Kulübü'nün avukatları tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuş ve bu itirazlar 11 Temmuz 2019 tarihli ikinci duruşmada mahkemece reddedilmişti. Avukatlar kulübün denetim kurulunun ibrasıyla ilgili de 26. Asliye Hukuku Mahkemesi'ne dava açmıştı. Böylece alınan karar sonrasında Galatasaray'da olmayacak.



BAŞKAN İYİCE RAHATLADI
Mahkemenin dün aldığı karardan sonra Galatasaray'da seçime gidilmeyecek. Bu karar başta Başkan olmak üzere yönetimi iyice rahatlattı.

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