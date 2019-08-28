G.Saray Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. Mahkeme verdiği ara kararla Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.
İTİRAZ YAPILMIŞTI
Galatasaray Kulübü'nün avukatları tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuş ve bu itirazlar 11 Temmuz 2019 tarihli ikinci duruşmada mahkemece reddedilmişti. Avukatlar kulübün denetim kurulunun ibrasıyla ilgili de İstanbul 26. Asliye Hukuku Mahkemesi'ne dava açmıştı. Böylece alınan karar sonrasında Galatasaray'da seçim olmayacak.
BAŞKAN İYİCE RAHATLADI
Mahkemenin dün aldığı karardan sonra Galatasaray'da seçime gidilmeyecek. Bu karar başta Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere yönetimi iyice rahatlattı.
İTİRAZ YAPILMIŞTI
Galatasaray Kulübü'nün avukatları tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuş ve bu itirazlar 11 Temmuz 2019 tarihli ikinci duruşmada mahkemece reddedilmişti. Avukatlar kulübün denetim kurulunun ibrasıyla ilgili de İstanbul 26. Asliye Hukuku Mahkemesi'ne dava açmıştı. Böylece alınan karar sonrasında Galatasaray'da seçim olmayacak.
BAŞKAN İYİCE RAHATLADI
Mahkemenin dün aldığı karardan sonra Galatasaray'da seçime gidilmeyecek. Bu karar başta Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere yönetimi iyice rahatlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.