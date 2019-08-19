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için rest çekti!

Herry Maguire i sonrası forma şansı azalan , M.United yönetimi ile konuşarak ’ye transferine izin verilmesini talep etti...

Rojo Fener için rest çekti

ZANKA inin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yu kadrosuna katacağı ifade ediliyordu. İngiliz basını, konuyla ilgili olarak flaş bir haber geçti.

FENER İÇİN BASKI YAPIYOR...
THE Times gazetesi, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmasına izin verilmesi için Manchester United yönetimine baskı yaptığını yazdı.

UNİTED YÖNETİMİNE ÖFKELİ
YİNE aynı gazete, daha önce de sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin Everton'a transferinin suya düşmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'a öfkeli olduğunu duyurmuştu.

MAGUİRE'DAN SONRA ŞANSI YOK
GEÇEN sezon sadece 8 maçta forma giyen Rojo'nun Harry Maguire'nin transferinin ardından oynama şansının çok azaldığı ve bu yüzden F.Bahçe için ısrar ettiği belirtiliyor.

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