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oynadı kazandı! Türkiye'nin eşi benzeri olmayan reklamı yapıldı...

215 ülkede canlı yayınlanan finalini 500 milyon kişi izledi. 3 saat boyunca ve ’nin adı anıldı. 100 milyon dolara yakın nakit de ülke kasasına girdi.

İngilizler oynadı Türkiye kazandı
Süper Kupa finalinde iki İngiliz devi Liverpool ve Chelsea boy gösterse de gerçek kazanan Türkiye oldu. Uzatmaya giden maç penaltı atışları ve kupa töreni ile birlikte yaklaşık 3 saat sürdü. Bu 3 saat boyunca Türkiye ve İstanbul'un eşi benzeri olmayan reklamı yapıldı. 215 ülkede canlı yayınlanan dev finali 500 milyonun üzerinde futbolsever canlı izledi. ile birlikte bu sayının daha da yüksek olması kaçınılmaz. Dev finalin ülke kasasına girdisinin ise 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Organizasyonun başarısı ile başka finallerin de kapısı ardına kadar açılmış oldu. "Türkler kusursuz bir organizasyona imza attı" dediler.

HAVALANINDA LIVERPOOL COŞKUSU
Süper Kupa şampiyonu dün Havaala'nında alkışlarla karşılandı. Şampiyonlar pasaport işlemlerinin ardından saat 14.30 civarında özel uçakla İngiltere'nin yolunu tuttu.



MİLNER: ÇOK YAKIŞIYORUZ
Harika bir zafere imza attık. Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor. bu kesin.



YOUTUBER SERBEST BIRAKILDI
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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