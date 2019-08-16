Süper Kupa finalinde iki İngiliz devi Liverpool ve Chelsea boy gösterse de gerçek kazanan Türkiye oldu. Uzatmaya giden maç penaltı atışları ve kupa töreni ile birlikte yaklaşık 3 saat sürdü. Bu 3 saat boyunca Türkiye ve İstanbul'un eşi benzeri olmayan reklamı yapıldı. 215 ülkede canlı yayınlanan dev finali 500 milyonun üzerinde futbolsever canlı izledi. İnternet ile birlikte bu sayının daha da yüksek olması kaçınılmaz. Dev finalin ülke kasasına girdisinin ise 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Organizasyonun başarısı ile başka finallerin de kapısı ardına kadar açılmış oldu. İngilizler "Türkler kusursuz bir organizasyona imza attı" dediler.
HAVALANINDA LIVERPOOL COŞKUSU
Süper Kupa şampiyonu Liverpool dün İstanbul Havaala'nında alkışlarla karşılandı. Şampiyonlar pasaport işlemlerinin ardından saat 14.30 civarında özel uçakla İngiltere'nin yolunu tuttu.
MİLNER: ÇOK YAKIŞIYORUZ
Harika bir zafere imza attık. Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor. bu kesin.
YOUTUBER SERBEST BIRAKILDI
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HAVALANINDA LIVERPOOL COŞKUSU
Süper Kupa şampiyonu Liverpool dün İstanbul Havaala'nında alkışlarla karşılandı. Şampiyonlar pasaport işlemlerinin ardından saat 14.30 civarında özel uçakla İngiltere'nin yolunu tuttu.
MİLNER: ÇOK YAKIŞIYORUZ
Harika bir zafere imza attık. Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor. bu kesin.
YOUTUBER SERBEST BIRAKILDI
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.