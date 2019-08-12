Taraftar isyanda

Cumartesi gecesi Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Sanal alemde yönetimi ve Comolli'yi bombardımana tutan Sarı- Lacivertli taraftarlar "Ligin başlamasına 1 hafta kaldı. Hala sol bek, stoper ön libero transferleri bitmedi. Bu futbolcular ne zaman gelecek, ne zaman takıma alışacak, uyum sağlayacak. Her sene aynı şey" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Sarı-Lacivertli taraftarlar takımın galip gelme alışkanlığını kazanmasının şart olduğunu futbolcuların daha özverili olması gerektiğini belirttiler.



BU KADAR KOLAY GOL YENMEZ!

Fenerbahçeli taraftarlar hazırlık maçlarının tamamında takımın çok kolay gol yediğini belirtirken bu durumu gerekli transferlerin yapılmamasına bağladılar.​



JAILSON NE ZAMAN STOPER OYNADI

Jailson'un kariyeri boyunca orta sahada oynadığını söyleyen taraftarlar, "Elinden geleni yapıyor ama bize gerçek stoper lazım" dediler.