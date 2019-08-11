Beşiktaş rotayı forvete çevirdi... Douglas, Victor Ruiz ve Rebocho'yu transfer ederek savunmayı güçlendiren Kartal bu kez de forvete odaklandı. Burak Yılmaz'ın takıma Eylül'de dönecek olması nedeniyle çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliği Palmeiras'ta oynayan Miguel Borja'ya verdiği ortaya çıktı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 20 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Palmeiras'ta 44 maçta fileleri 20 kez havalandıran 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü bu sezon da 16 resmi maçta 4 gol attı. Bu oyuncu için Palmeiras'a teklifte bulunacak.
2'NCİ ADAY KAMİL WİLCZEK
Bu oyuncu için Palmeiras'a 750 bin Euro, Borja'ya da 1 milyon Euro teklif yapılacağı öne sürüldü. Yönetim Borja olmazsa Brondby'de oynayan Kamil Wilczek için de temaslarda bulunacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 20 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Palmeiras'ta 44 maçta fileleri 20 kez havalandıran 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü bu sezon da 16 resmi maçta 4 gol attı. Bu oyuncu için Palmeiras'a teklifte bulunacak.
2'NCİ ADAY KAMİL WİLCZEK
Bu oyuncu için Palmeiras'a 750 bin Euro, Borja'ya da 1 milyon Euro teklif yapılacağı öne sürüldü. Yönetim Borja olmazsa Brondby'de oynayan Kamil Wilczek için de temaslarda bulunacak.
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