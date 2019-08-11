Bugünkü
Takvim

Sırada var! , Kolombiyalı golcüyü transfer etmek için harekete geçti

Douglas, Ruiz ve Rebocho ile defansını güçlendiren Siyah-Beyazlılar gözünü golcü ’ya çevirdi. 'yı kiralamak için Palmeiras'a 750 bin , golcü yıldıza da yıllık 1 milyon Euro teklifte bulunacak.

Beşiktaş rotayı forvete çevirdi... Douglas, Victor Ruiz ve Rebocho'yu transfer ederek savunmayı güçlendiren Kartal bu kez de forvete odaklandı. Burak Yılmaz'ın takıma Eylül'de dönecek olması nedeniyle çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliği Palmeiras'ta oynayan Miguel Borja'ya verdiği ortaya çıktı.



GEÇTİĞİMİZ SEZON 20 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Palmeiras'ta 44 maçta fileleri 20 kez havalandıran 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü bu sezon da 16 resmi maçta 4 gol attı. Bu oyuncu için Palmeiras'a teklifte bulunacak.



2'NCİ ADAY KAMİL WİLCZEK
Bu oyuncu için Palmeiras'a 750 bin , Borja'ya da 1 milyon Euro teklif yapılacağı öne sürüldü. olmazsa Brondby'de oynayan Kamil Wilczek için de temaslarda bulunacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSırada Miguel Borja var! Beşiktaş, Kolombiyalı golcüyü transfer etmek için harekete geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri