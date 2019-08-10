TRABZON yerel medyası, Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 2-0 yenik durumdan 2-2'yi yakalamasına geniş yer ayırdı.
Gazeteler, "Biz Fırtına'yız, kolay kolay Pragmayız" ifadelerini kullandılar.
TRABZON yerel medyası, Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 2-0 yenik durumdan 2-2'yi yakalamasına geniş yer ayırdı.
Gazeteler, "Biz Fırtına'yız, kolay kolay Pragmayız" ifadelerini kullandılar.
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