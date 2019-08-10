A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri: "Yeni bir dönem dizayn edelim istedik. Geleceği planlıyoruz ama biz bugünü de yaşamak istiyoruz. Bugün de bizim için hedef Avrupa Şampiyonası'na katılabilmektir. Bu Avrupa Şampiyonası'na olmazsa olmaz olarak bakıyoruz. Biz Milli Takım olarak en iyisini yapacağız. 14 yabancı alıp 11'ini yabancı oyunculardan kuran takımlarımız var. Oysa o büyük kulüplerimiz isterse Türk oyuncuları da alabiliyor. Burada bir sorun yok ama ihtiyaçtan fazla yabancı oyuncu aldığınızda bu problem yaratıyor" dedi.