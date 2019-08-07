Bugünkü
Takvim

Kolarov'u getiriyor! kavuşuyor

Menajer dün Kolarov için bir kez daha ’ya gitti. İmza parasından vazgeçen Kolarov Roma ile küçük pürüzler giderilince ’a getirilecek.



Transferin en aktif takımı olan Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi geri sayıma geçildi. Menajer Mirsad Türkcan'ın dün Kolarov için bir kez daha İtalya'ya gittiği ve Roma kulübü ile olan küçük pürüzleri gidereceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMirsad Türkcan Kolarov'u getiriyor! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov kavuşuyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri