Transferin en aktif takımı olan Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi geri sayıma geçildi. Menajer Mirsad Türkcan'ın dün Kolarov için bir kez daha İtalya'ya gittiği ve Roma kulübü ile olan küçük pürüzleri gidereceği bildirildi.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
Mirsad Türkcan Kolarov'u getiriyor! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov kavuşuyor
Menajer Mirsad Türkcan dün Kolarov için bir kez daha İtalya’ya gitti. İmza parasından vazgeçen Kolarov Roma ile küçük pürüzler giderilince İstanbul’a getirilecek.
Transferin en aktif takımı olan Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi geri sayıma geçildi. Menajer Mirsad Türkcan'ın dün Kolarov için bir kez daha İtalya'ya gittiği ve Roma kulübü ile olan küçük pürüzleri gidereceği bildirildi.
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