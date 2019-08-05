Bugünkü
Takvim

bu kez için imza atmaya geliyor

Roma, 'un bonservisi için 2.5 milyon Euro’ya indi. Kolarov imza parsından vazgeçince de bu rakamı kabul etti. Haziran’da ilk görüşme için ’a gelen Sırp oyuncu bu kez imza için geliyor...

Kolarov bu kez imzaya geliyor
Transferin flaş takımı Fenerbahçe yaklaşık 2.5 aydır kadrosuna katmak istediği Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'a kavuşmak için gün sayıyor. Mirsad Türkcan'ın hem Roma hem de Kolarov ile yaptığı görüşmelerin sonuç verdiği öğrenildi. Roma'ın bonservis ücretinde 2.5 milyon Euro'ya inmesinin ardından, Kolarov'un da imza parasından vazgeçmesiyle Sarı- Lacivertli yönetim Roma'nın istediği bedeli ödemeye karar verdi. BU

HAFTA İÇİNDE GELECEK...
Sportif direktör Damien Comolli'nin de hem Roma hem de Kolarov ile temas halinde olduğu, Sırp ön liberonun bu hafta içinde İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın Bayern Münih ile 'ta oynanan maçta sakatlanıp, 6-8 hafta arasında sahalyardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından, , Aleksandar Kolarov ile ilgili temaslarını hızlandırmıştı.



yeteneği, liderlik özellikleri ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin sol kanadına büyük güç katacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAleksandar Kolarov bu kez Fenerbahçe için imza atmaya geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri