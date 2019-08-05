Transferin flaş takımı Fenerbahçe yaklaşık 2.5 aydır kadrosuna katmak istediği Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'a kavuşmak için gün sayıyor. Mirsad Türkcan'ın hem Roma hem de Kolarov ile yaptığı görüşmelerin sonuç verdiği öğrenildi. Roma'ın bonservis ücretinde 2.5 milyon Euro'ya inmesinin ardından, Kolarov'un da imza parasından vazgeçmesiyle Sarı- Lacivertli yönetim Roma'nın istediği bedeli ödemeye karar verdi. BU
HAFTA İÇİNDE GELECEK...
Sportif direktör Damien Comolli'nin de hem Roma hem de Kolarov ile temas halinde olduğu, Sırp ön liberonun bu hafta içinde İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın Bayern Münih ile Audi Cup'ta oynanan maçta sakatlanıp, 6-8 hafta arasında sahalyardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından, Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ile ilgili temaslarını hızlandırmıştı.
Aleksandar Kolarov yeteneği, liderlik özellikleri ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin sol kanadına büyük güç katacak.
HAFTA İÇİNDE GELECEK...
Sportif direktör Damien Comolli'nin de hem Roma hem de Kolarov ile temas halinde olduğu, Sırp ön liberonun bu hafta içinde İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın Bayern Münih ile Audi Cup'ta oynanan maçta sakatlanıp, 6-8 hafta arasında sahalyardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından, Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ile ilgili temaslarını hızlandırmıştı.
Aleksandar Kolarov yeteneği, liderlik özellikleri ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin sol kanadına büyük güç katacak.
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