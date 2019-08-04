Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Siyah Beyazlılar'ın Avusturya kampını ziyaret etti. Bein Sports'a konuşan Adalı, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden Bruno Martins Indi ve Yevhen Konoplyanka hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
1-2 HAFTAYA HEPSİ BİTECEK
Adalı, "Birkaç bölgeye daha oyuncu alacağız. Ancak sırf transfer yapmak için de transfer yapmayacağız. Zaten camiamız da bunun farkında. 1-2 haftaya kadar imzaları atmak istiyoruz" dedi.
İLK ÖNCE SOL STOPER ALACAĞIZ
Sol stoper arayışı içinde olduklarını belirten Adalı "Martins Indi'yi sordunuz ama ben isim veremeyeceğim. Hocamız Abdullah Avcı'nın istediği 3-4 alternatif üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
KONOPLYANKA ALTERNATİF İSİM
Yevhen Konoplyanka'ya da değinen Beşiktaş İkinci Başkanı, "Kendisi Beşiktaş'a gelmek istiyor. Alternatif isimler arasında olan biri. Eğer şartlar oluşur, dengeyi bozmazsa olabilir" dedi.
1-2 HAFTAYA HEPSİ BİTECEK
Adalı, "Birkaç bölgeye daha oyuncu alacağız. Ancak sırf transfer yapmak için de transfer yapmayacağız. Zaten camiamız da bunun farkında. 1-2 haftaya kadar imzaları atmak istiyoruz" dedi.
İLK ÖNCE SOL STOPER ALACAĞIZ
Sol stoper arayışı içinde olduklarını belirten Adalı "Martins Indi'yi sordunuz ama ben isim veremeyeceğim. Hocamız Abdullah Avcı'nın istediği 3-4 alternatif üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
KONOPLYANKA ALTERNATİF İSİM
Yevhen Konoplyanka'ya da değinen Beşiktaş İkinci Başkanı, "Kendisi Beşiktaş'a gelmek istiyor. Alternatif isimler arasında olan biri. Eğer şartlar oluşur, dengeyi bozmazsa olabilir" dedi.
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