Tatsız prova

Beşiktaş Eibar ve Apollon Larisas maçlarının ardından Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçını İtalyan ekibi Udinese ile oynadı. Beşiktaş ilk yarısı 0-0 sona eren maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.
GOLLER 2'NCİ YARIDA
Beşiktaş karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Oğuzhan, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak 11'iyle başladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 47. dakikada atılan uzun topta Vida'nın arkasının dönük olmasını değerlendiren Lasagna, sağ ayağına güzel çekti ve ceza alanı içinden şutunu gönderip topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 53'te yine Vida'nın hatasında bu kez Pussetto kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Karius'u avladı: 0-2. Maçı Udinese 2-0 kazandı.
GOLLER 2'NCİ YARIDA
Beşiktaş karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Oğuzhan, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak 11'iyle başladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 47. dakikada atılan uzun topta Vida'nın arkasının dönük olmasını değerlendiren Lasagna, sağ ayağına güzel çekti ve ceza alanı içinden şutunu gönderip topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 53'te yine Vida'nın hatasında bu kez Pussetto kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Karius'u avladı: 0-2. Maçı Udinese 2-0 kazandı.
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