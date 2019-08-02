Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya geldi. Kara kartal karşılaşmayı 2-0 kaybetti.
Detaylar Geliyor...
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya geldi. Kara kartal karşılaşmayı 2-0 kaybetti.
Detaylar Geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.