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'de bombası! Menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti...

Boca’nın ’u kiralamak istemesi üzerine menajeri ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.



Kadrosuna kanat- forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı... Boca Juniors'ın 23 yaşındaki skorer sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u kiralamak istediği oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile direkt temasa geçti.

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