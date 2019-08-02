Galatasaray'ın yıldızı Michael Seri, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman 'hayır' diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama gerek yönetimin, gerek taraftarların beni istemesinden dolayı tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçtim" dedi.
BELHANDA İLE OYNADIM
Cimbom'un orta sahadaki yeni kozu Seri, "Belhanda ile daha önce Nice'te iyi bir uyum yakaladık. Burada ne yapacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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KASLARI GÜNDEM OLDU
Michael Seri'nin kasları sosyal medyayı salladı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Adamın her yeri 'futbolcuyum' diye bağırıyor. Bu ne be kardeşim! Adam çelik gibi... Kaslara bak ya" ifadelerini kullandılar.
BELHANDA İLE OYNADIM
Cimbom'un orta sahadaki yeni kozu Seri, "Belhanda ile daha önce Nice'te iyi bir uyum yakaladık. Burada ne yapacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.
,
KASLARI GÜNDEM OLDU
Michael Seri'nin kasları sosyal medyayı salladı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Adamın her yeri 'futbolcuyum' diye bağırıyor. Bu ne be kardeşim! Adam çelik gibi... Kaslara bak ya" ifadelerini kullandılar.
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