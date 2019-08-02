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: Milan istedi gitmedim

’ın yeni yıldızı , transfer süreci ile ilgili çok önemli açıklamalara imza attı.

Milan istedi gitmedim
Galatasaray'ın yıldızı , " gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman 'hayır' diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama gerek yönetimin, gerek taraftarların beni istemesinden dolayı tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçtim" dedi.

BELHANDA İLE OYNADIM
Cimbom'un orta sahadaki yeni kozu Seri, "Belhanda ile daha önce Nice'te iyi bir uyum yakaladık. Burada ne yapacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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KASLARI GÜNDEM OLDU
Michael Seri'nin kasları yı salladı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Adamın her yeri 'futbolcuyum' diye bağırıyor. Bu ne be kardeşim! Adam çelik gibi... Kaslara bak ya" ifadelerini kullandılar.

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