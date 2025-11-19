Bu yüzden personel politikası sadece bir büro işi değil; adaleti, liyakati, emeği ve merhameti aynı potada taşıyan büyük bir sorumluluktur. Biz köklü bir devlet geleneğinden geliyoruz.

Ancak huzurlu olmayan huzur veremez. İşte bu nedenle; insan kaynağımızın gücü kadar, o kaynağın doğru yönetimi de hayati önemdedir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir atama kararı, bir tayin, bir görevlendirme; yalnızca bir imzadan ibaret değildir. O karar; bir insanın hayatına yön verir, ailesinin düzenini, evladının okulunu belirler. Yapılacak hizmetin etkinliğini doğrudan etkiler.

Yönetim biliminde buna "stratejik sermaye" deniyor. Çünkü bir kurumun gerçek gücü bütçesinde değil; insanında, onun moralinde, hissettirdiği huzur ve güven duygusundadır. Peki biz her zaman ne diyoruz? Polisimiz huzur ve güvenin teminatıdır.

Çünkü insan; her kurumun kalbi, her hizmetin yürütücüsü, her başarının mimarıdır. Bilimsel çalışmaların ortak noktası şudur: İnsan kaynağını doğru yöneten kurumlar, geleceği doğru inşa eden kurumlardır.

Polislere 2'nci şark tebligatı yapılmayacak

"PERSONELİMİZİN AKLINDA ACABA SORUSU OLMAYACAK"

İz bıraktığımız bütün coğrafyalarda yüksek bir medeniyet inşa ettik. Bu medeniyetlerin temelinde de adalet, liyakat ve merhamet vardı. Bugün de bu ruhun emanetçileri biziz; yarına taşımakla mükellef olan yine biziz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber ediniyoruz. Bu vizyon; sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedefliyor.

Böyle bir vizyona sahip ülkede; şeffaflığı tartışmalı, şahsi ilişkilere açık, güveni zedeleyen bir atama sistemi; ne Emniyet Teşkilatımıza, ne Bakanlığımıza, ne de Türkiye Yüzyılı'nın vakarına yakışır.

Bu yüzden atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelimizin aklında "Acaba?" sorusu kalmayacak, hiçbir polisimizin gönlünde "Haksızlığa uğradım." duygusu yer etmeyecek. Adil, denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir.

YENİ YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYOR?

Bu anlayışla hazırladığımız Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimiz, 6 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: "Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan; şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık." Bu cümle, aslında yeni sistemin hem özüdür hem de teminatıdır.

Bu yönetmelik çerçevesinde Türk Polis Teşkilatımızda "görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle" ilk uygulamayı 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdik. Görev puanı sistemi; Başkomiser ve altı rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel Bilgi Sistemine entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı.

Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Peki neye yer var? Tecrübeye, fedakârlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine. Artık polislerimiz; tıpkı öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gibi görev puanlarına göre atanıyor ve emekleri objektif şekilde ölçülüyor. Her personelimiz kendi görev puanını görebiliyor, gerektiğinde sisteme itiraz edebiliyor.

Yani kapalı kapılar ardında değil; herkesin gözü önünde, saydam bir süreç yürütülüyor. Bu sistemi tasarlarken tamamen insan odaklı hareket ettik.

Her personelimizin kendini güvende hissettiği, yarınını planlayabildiği, geleceğini öngörebildiği bir yapı kurmak istedik. İşte sistemin ne kadar doğru, ne kadar yerinde, ne kadar hakkaniyetli bir adım olduğunu herkes gördü, görmeye de devam edecek.