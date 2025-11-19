Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin görev planlamasını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Yerlikaya, 2026 yılında gerçekleştirilecek Genel Atama Dönemi’nde personel için zorunlu ikinci şark tebligatının uygulanmayacağını açıkladı.
Bu uygulamayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Şimdi ilk defa açıklıyorum: 2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak.
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın üç kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.
Yine ilk defa burada açıklıyorum: Çok uzun yıllardır polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyorlar.
"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU'NUN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ HUZUR VE GÜVENDİR"
Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim. Değerli Arkadaşlar, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli ayaklarından biri huzur ve güvendir. Ve huzur–güven ortamının en güçlü dayanağından biri; 352 bini aşan Türk Polis Teşkilatımızdır.
Burada bulunan siz değerli personel şube müdürlerine çok özel bir görev düşüyor. Bu yeni yönetmeliğin sağladığı adaleti, getirdiği şeffaflığı, taşıdığı vizyonu personelimize en güzel şekilde anlatacaksınız. Sorularını giderecek, tereddütlerini azaltacak, motivasyonlarını yükselteceksiniz.
"BİR TEŞKİLATI AYAKTA TUTAN EN ÖNEMLİ UNSUR İNSAN KAYNAĞIDIR"
Emniyet Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Değerli Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, siz kıymetli "Personel Şube Müdürlerimizle" bir aradayız. Değerli Arkadaşlar, Türk Polis Teşkilatımız; adanmış yüreklerden oluşan bir şehitler ocağıdır.
Bu teşkilat; milletimizin huzuru için kendi huzurundan vazgeçen, milletimizin canı için kendi canını ortaya koyan kahramanların teşkilatıdır. Bir teşkilatı, bir kurumu ayakta tutan en önemli unsur, şüphesiz ki insan kaynağıdır.
"POLİSİMİZ HUZUR VE GÜVENİN TEMİNATIDIR"
Çünkü insan; her kurumun kalbi, her hizmetin yürütücüsü, her başarının mimarıdır. Bilimsel çalışmaların ortak noktası şudur: İnsan kaynağını doğru yöneten kurumlar, geleceği doğru inşa eden kurumlardır.
Yönetim biliminde buna "stratejik sermaye" deniyor. Çünkü bir kurumun gerçek gücü bütçesinde değil; insanında, onun moralinde, hissettirdiği huzur ve güven duygusundadır. Peki biz her zaman ne diyoruz? Polisimiz huzur ve güvenin teminatıdır.
Ancak huzurlu olmayan huzur veremez. İşte bu nedenle; insan kaynağımızın gücü kadar, o kaynağın doğru yönetimi de hayati önemdedir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir atama kararı, bir tayin, bir görevlendirme; yalnızca bir imzadan ibaret değildir. O karar; bir insanın hayatına yön verir, ailesinin düzenini, evladının okulunu belirler. Yapılacak hizmetin etkinliğini doğrudan etkiler.
Bu yüzden personel politikası sadece bir büro işi değil; adaleti, liyakati, emeği ve merhameti aynı potada taşıyan büyük bir sorumluluktur. Biz köklü bir devlet geleneğinden geliyoruz.
"PERSONELİMİZİN AKLINDA ACABA SORUSU OLMAYACAK"
İz bıraktığımız bütün coğrafyalarda yüksek bir medeniyet inşa ettik. Bu medeniyetlerin temelinde de adalet, liyakat ve merhamet vardı. Bugün de bu ruhun emanetçileri biziz; yarına taşımakla mükellef olan yine biziz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber ediniyoruz. Bu vizyon; sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedefliyor.
Böyle bir vizyona sahip ülkede; şeffaflığı tartışmalı, şahsi ilişkilere açık, güveni zedeleyen bir atama sistemi; ne Emniyet Teşkilatımıza, ne Bakanlığımıza, ne de Türkiye Yüzyılı'nın vakarına yakışır.
Bu yüzden atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelimizin aklında "Acaba?" sorusu kalmayacak, hiçbir polisimizin gönlünde "Haksızlığa uğradım." duygusu yer etmeyecek. Adil, denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir.
YENİ YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYOR?
Bu anlayışla hazırladığımız Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimiz, 6 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: "Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan; şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık." Bu cümle, aslında yeni sistemin hem özüdür hem de teminatıdır.
Bu yönetmelik çerçevesinde Türk Polis Teşkilatımızda "görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle" ilk uygulamayı 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdik. Görev puanı sistemi; Başkomiser ve altı rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel Bilgi Sistemine entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı.
Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Peki neye yer var? Tecrübeye, fedakârlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine. Artık polislerimiz; tıpkı öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gibi görev puanlarına göre atanıyor ve emekleri objektif şekilde ölçülüyor. Her personelimiz kendi görev puanını görebiliyor, gerektiğinde sisteme itiraz edebiliyor.
Yani kapalı kapılar ardında değil; herkesin gözü önünde, saydam bir süreç yürütülüyor. Bu sistemi tasarlarken tamamen insan odaklı hareket ettik.
Her personelimizin kendini güvende hissettiği, yarınını planlayabildiği, geleceğini öngörebildiği bir yapı kurmak istedik. İşte sistemin ne kadar doğru, ne kadar yerinde, ne kadar hakkaniyetli bir adım olduğunu herkes gördü, görmeye de devam edecek.
"İLK ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Ve artık biliyorsunuz, göreve geldiğim günden beri Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki personellerimizin tayinlerini Mayıs ayının 25'inde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da inşallah dönem tayinlerini Mayıs aylarının 25'inde yapacağız.
Değerli Arkadaşlar, Emniyet Teşkilatımız 180 yıllık ulu bir çınardır. Bu çınarın dallarında; vatanın her karışında görev yapan kahraman polislerimizin alın teri, cesareti ve gayreti vardır.
Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, bu büyük fedakârlığın karşılığını verme noktasında her zaman personelimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz.
Bu yıl, 24-25 Temmuz tarihlerinde; Polis Eğitim Kurumlarından mezun olan 8 bin 263 Komiser Yardımcısı, Polis Memuru ve Çarşı Mahalle Bekçisi rütbesindeki aday personelin ilk atamaları yapıldı.
Bu yıl içinde de şu ana kadar 6 bin 11 personelimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl içinde teşkilat tarihinde ilk kez Personel Branşı oluşturuldu ve Personel Branş Yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından Personel Branş Kursları başladı. Bu yıl 628 personelimize Personel Branş Kursu verildi. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz.
Bakın, 2025 yılı içerisinde polislerimize 68 bin 278 başarı belgesi, 21 bin 875 üstün başarı belgesi verdik; vermeye de devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Emek görülmezse yürek soğur.
Fedakârlık takdir edilmezse motivasyon kırılır. Standart kadro çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak sizlere açıklayacağız.
Ve buradaki amacımız da şudur: Tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak.
Değerli Arkadaşlar, aile toplumun temel taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2025'i "Aile Yılı" ilan etti. Biliyorsunuz, personelimizin eş durumu ve mazeret atamalarını yılda 2 kez yapıyorduk. Bu yıl, bu atamaların her ay yapılmasını sağladık.