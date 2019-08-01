Kolarov alanının en iyilerinden!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'u beğenip beğenmediğinin sorulması üzerine, "Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi alanında en iyilerden biri" şeklinde konuştu.



BİZİM İÇİN İYİ OLDU

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu turnuva bizim için önemliydi. Seviyesi yüksek ve formunun zirvesinde takımlarla oynama fırsatı bulduk. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı görme fırsatımız oldu" diyerek sözlerini tamamladı.



12 OYUNCU ALDI MEMNUN DEĞİL!

F.Bahçe, Ersun Yanal göreve geldikten sonra 12 transfer yaptı. Tecrübeli oyuncu halen, "Kadro derinliğim yok" diyor.



