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Kolarov alanının en iyilerinden!

F.Bahçe hocası , Kolarov ile ilgili soruya , “Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Alanında en iyilerden biri” cevabını verdi. i işaret etti.

Kolarov alanının en iyilerinden!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'u beğenip beğenmediğinin sorulması üzerine, "Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi alanında en iyilerden biri" şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN İYİ OLDU
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu turnuva bizim için önemliydi. Seviyesi yüksek ve formunun zirvesinde takımlarla oynama fırsatı bulduk. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı görme fırsatımız oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

12 OYUNCU ALDI MEMNUN DEĞİL!
F.Bahçe, göreve geldikten sonra 12 transfer yaptı. Tecrübeli oyuncu halen, "Kadro derinliğim yok" diyor.

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