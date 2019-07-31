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Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine ilişkin açıklamlarda bulunan Yanal, Fenerbahçe'nin gündemindeki Aleksandar Kolarov ile ilgili yorum yaptı. Yanal, "Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...

31.07.2019 21:45 - Son Güncelleme: 31.07.2019 22:01
Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

2019 Audi Cup kapsamında son maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Sarı-Lacivertliler'in golleri Ozan Tufan, Rodrigues ve Dirar'dan geldi.

Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları...

Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

"Bu turnuvada seviyesi yüksek ve belki de futbolun zirvesindeki takımlarla oynadık. Burada varoluş nedenimiz Fenerbahçe'nin gücü ve itibarıydı."

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