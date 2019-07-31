Son dakika transfer haberleri... Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine ilişkin açıklamlarda bulunan Yanal, Fenerbahçe'nin gündemindeki Aleksandar Kolarov ile ilgili yorum yaptı. Yanal, "Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...
31.07.2019 21:45
- Son Güncelleme: 31.07.2019 22:01
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