Fenerbahçe'de Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım 2 ay sahalardan uzak kalacak. Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık geçirmiş ve sonrasında oyuna devam edememişti. Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu böylece ligin 6 haftasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ligin başlarında zorlu maçlara çıkacak ve tecrübeli sol kanat oyuncusu bu maçlarda görev alamayacak. Sarı-Lacivertlilerin bu bölge için direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu arayışına gireceği öğrenildi... Fenerbahçeli taraftarlar da milli oyuncunun sakatlanmasına bir hayli üzüldü.
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