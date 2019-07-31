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  • 31.07.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:12

Son dakika: 'de 'dan kötü haber!

maçında sakatlanan li 'dan kötü haber geldi. Hasan Ali’nin ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık oluştuğu ve en az 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali depremi!

li futbolcu 'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Allianz Arena'da dün akşam oynanan Audi Kupası'ndaki ilk maçta 'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada da Hasan Ali'nin ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık oluştuğu ve en az 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

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