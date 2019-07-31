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’da fark 1.5 milyon €

, Brezilyalı ön libero için teklifini 6 milyon olarak yeniledi. Marsilyalı yöneticiler 7.5 milyon Euro’ya indi.

Luiz Gustavo’da fark 1.5 milyon €
ön liberoya en iyisini amlmak istiyor... Önceki gün 'ya giderek Marsilyalı yetkililerle pazarlığa oturan dün bir görüşme daha yaptı. Comolli'nin için son yaptığı teklifin 6 milyon olduğu öğrenildi. Marsilyalı yetkililer ise ise 8'den 7.5 milyon Euro'ya indi. Fark 1.5 milyon Euro'ya kadar indi. Brezilyalı oyuncunun da Fenerbahçe'ye artık daha sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Comolli'nin sonrasında Fransa'ya tekrar giderek Marsilyalı yöneticilerle görüşeceği ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

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