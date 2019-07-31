Luiz Gustavo’da fark 1.5 milyon €

Fenerbahçe ön liberoya en iyisini amlmak istiyor... Önceki gün Fransa'ya giderek Marsilyalı yetkililerle pazarlığa oturan Comolli dün bir görüşme daha yaptı. Comolli'nin Luiz Gustavo için son yaptığı teklifin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi. Marsilyalı yetkililer ise ise 8'den 7.5 milyon Euro'ya indi. Fark 1.5 milyon Euro'ya kadar indi. Brezilyalı oyuncunun da Fenerbahçe'ye artık daha sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Comolli'nin Audi Cup sonrasında Fransa'ya tekrar giderek Marsilyalı yöneticilerle görüşeceği ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
- Spor
- 31.07.2019
- Gazete
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