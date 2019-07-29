Martins Indi için yeni teklif

Kartal stoper arayışlarına hız verdi. Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Stoke City'nin Hollandalı oyuncusu için İngiliz kulübüne bu kez 800 bin Euro'luk bir kiralama teklifi sundu. Stoke City bu teklif karşısında Beşiktaş'tan ek bir süre istedi. Siyah-Beyazlı yönetimin Martins İndi ile her konuda anlaşma sağladığı ve Stoke City'nin vereceği kararı beklediği ortaya çıktı. İngiliz kulübünün bu oyuncuyu öncelikle bonservisiyle satmayı planladığı ve gelen tekliflerin durumuna göre Beşiktaş'a bir cevap vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin gelecek cevaba göre hareket edeceği ve İndi olmadığı takdirde yeni arayışların başlayacağı öğrenildi. Bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.