Fırtına’nın bombası Patrik Schick

Trabzonspor forvet transferi için geri sayımda... Bordo-Mavililer'in golcü listesine bomba bir isim eklendi. Roma'nın golcüsü Patrik Schick... Bordo-Mavililer Roma'nın Çek forvet oyuncusu Patrick Shick'i kiralamak için kulübü ve oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 23 yaşında olan Schick'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
ADEBAYOR'U DA BİTİREBİLİR
Schick geçen sezon 32 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz Fırtınası, Çek yıldızla birlikte Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Adebayor'u da kadroya katmayı planlıyor. Trabzonspor'un golcü transferini bugün sonuçlandırması bekleniyor.
Patrik Schick 17 kez Çek Milli Takım forması giydi. Genç yıldız bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırdı.
ADEBAYOR'U DA BİTİREBİLİR
Schick geçen sezon 32 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz Fırtınası, Çek yıldızla birlikte Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Adebayor'u da kadroya katmayı planlıyor. Trabzonspor'un golcü transferini bugün sonuçlandırması bekleniyor.
Patrik Schick 17 kez Çek Milli Takım forması giydi. Genç yıldız bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırdı.
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