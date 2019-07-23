Cimbom Mehmet Özcan'ın peşini bırakmıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin Beşiktaş'ın da listesinde olan genç futbolcu için Galatasaray'a yeni bir teklif sunması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde çok büyük bir yıldız olabilir dediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro önereceği öğrenildi. Bu konuda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 23.07.2019
- Gazete
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