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Rodrigues an meselesi

Sarı-Lacivertliler’in 2 yıllık kiralık anlaşma sağladığı , birkaç gün içerisinde ’a gelecek. 28 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak...

Rodrigues an meselesi
Kanarya Garry Rodrigues için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler'in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanması için anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde 'a gelmesi bekleniyor.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan Rodrigues, ardından Sarı-Lacivertliler'le 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun senelik 2 milyon Euro alacağı öğrenildi.



SÜPER LİG'DE İZ BIRAKTI...
Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Rodrigues, 'de 61 maçta 13 gol, 14 asistlik performansla önemli bir iz bırakmıştı. Al İttihad, Rodrigues için 9 milyon Euro bonservis öe

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