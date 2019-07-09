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'de çılgınlıgı! Taraftarlardan '#FenerSeniBekliyorMesut' kampanyası

üzerinden ortaya atılan transfer iddiaları gündemi sarstı. Taraftarlar “#FenerSeniBekliyorMesut” hasthag’ini çok kısa sürede Twitter’da TT yapmayı başardı. İddialar Ada basınında da yankı uyandırdı... Fakat 'in 'le iki yıl sözleşmesinin olması ve 11 milyon Euro maaş alması transferin önünde büyük engel.

Mesut Özil çılgınlıgı

Transfer bombalarını üst üste patlatmaya başlayan Fenerbahçe'de şimdi de Mesut Özil çılgınlığı yaşanıyor... üzerinden ortaya atılan transfer iddialarının ardından ortalık karıştı. F.Bahçeli taraftarlar, Türk yıldız için kampanya başlattı.

SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI
Dün sabah saatlerinde gündeme getirilen #FenerSeniBekliyorMesut hasthag'i kısa sürede Twitter'da Trending Topic (TT) oldu. İddialar İngiliz basınında de geniş yankı uyandırdı.



GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
ve Daily Mail gazeteleri, Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından tüm gözler Sarı-Lacivertli yönetime çevrildi.



GELİŞMELER MERAK EDİLİYOR
Ancak Mesut'un Arsenal ile 2 yıl sözleşmesinin olması ve yılda 11 milyon Euro kazanması transferin önünde büyük engel. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.



HER ŞEY BU RESİMLE BAŞLADI
'in bu resimde 'nin transferleri açıklarken kullandığı 'ateş' emojisine yer vermesi dikkat çekmişti.

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