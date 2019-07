Transfer bombalarını üst üste patlatmaya başlayan Fenerbahçe'de şimdi de Mesut Özil çılgınlığı yaşanıyor... Sosyal medya üzerinden ortaya atılan transfer iddialarının ardından ortalık karıştı. F.Bahçeli taraftarlar, Türk yıldız için kampanya başlattı.



SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI

Dün sabah saatlerinde gündeme getirilen #FenerSeniBekliyorMesut hasthag'i kısa sürede Twitter'da Trending Topic (TT) oldu. İddialar İngiliz basınında de geniş yankı uyandırdı.







GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

The Sun ve Daily Mail gazeteleri, Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından tüm gözler Sarı-Lacivertli yönetime çevrildi.







GELİŞMELER MERAK EDİLİYOR

Ancak Mesut'un Arsenal ile 2 yıl sözleşmesinin olması ve yılda 11 milyon Euro kazanması transferin önünde büyük engel. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.







HER ŞEY BU RESİMLE BAŞLADI

Mesut Özil'in bu resimde Fenerbahçe'nin transferleri açıklarken kullandığı 'ateş' emojisine yer vermesi dikkat çekmişti.