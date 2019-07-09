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lar’dan iddiası

gazetesi, “Vedat’tan sonra sıra ’de“ diye yazdı.

Arnavutlar’dan Mustafi iddiası
Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye ine geniş yer veren Arnavut basını flaş bir iddiayı da okuyucularına duyurdu. Periskopi gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in Arnavut asıllı Alman stoperi Mustafi'yi almak istediğini yazdı. Yıldız futbolcu 2016'da Valencia'dan transfer edildi.

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