Arnavutlar’dan Mustafi iddiası

Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferine geniş yer veren Arnavut basını flaş bir iddiayı da okuyucularına duyurdu. Periskopi gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in Arnavut asıllı Alman stoperi Mustafi'yi almak istediğini yazdı. Yıldız futbolcu 2016'da Valencia'dan transfer edildi.
- Spor
- 09.07.2019
- Gazete
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