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i önlemeye yönelik teklif yasalaştı!

Taraftar otobüsleri ‘spor alanı’ sayılacak. Din, dil, ırk gözeterek hakarette bulunanlar hapis cezasına çarptıralacak.

Sporda şiddete yer yok!

AK Partili Milletvekilleri'nin imzasını taşıyan e karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre toplu halde taraftar grubu taşıyan otobüsler 'spor alanı' sayılacak.

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Din, dil ırk gözeterek karşı tarafa hakarette bulunanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptıralacak. Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik ortamda işlenen suçlarda failler şikayet aranmaksızın cezalandırılacak. Karaborsaya da yakın takip yapılacak.

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