AK Partili Milletvekilleri'nin imzasını taşıyan sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre toplu halde taraftar grubu taşıyan otobüsler 'spor alanı' sayılacak.

SOSYAL MEDYAYA YAKIN TAKİP

Din, dil ırk gözeterek karşı tarafa hakarette bulunanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptıralacak. Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik ortamda işlenen suçlarda failler şikayet aranmaksızın cezalandırılacak. Karaborsaya da yakın takip yapılacak.