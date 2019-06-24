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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 13:36

"da şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu

da şiddet ve düzensizlikle mücadele kapsamında yaptırımların artırılması ile ilgili hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Grup Başkanvekili , ilgili teklifi Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti duyurdu! O teklif Meclis'te

Grup Başkanvekili , da şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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