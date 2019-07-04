TRANSFERİN en büyük gözdesi haline gelen Vedat Muriç konusunda Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan çok önemli açıklamalar geldi.

ONAY VERMEYİZ

Başkan Kartal, "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin Euro'luk teklifi var. Fenerbahçe bu rakamın biraz üzerine çıktı ama yeterli değil. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece, Vedat değerini bulmadığı sürece bu transfere onay vermeyiz" ifadesini kullandı. YENİ TEKLİF OLACAK MI?

Yapılan bu açıklama sonrasında gözler G.Saray ve F.Bahçe cephesine çevrildi. İki kulübün yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu.