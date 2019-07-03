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Adebayor’da kritik gün

Forvet i için çalışmalarını hızlandıran Bordo-Mavililer, son görüşmede 35’lik golcünün transferini bitirmeyi hedefliyor...

Adebayor’da kritik gün
Genç isimleri kadrosuna katan ve sonrasında Obi Mikel gibi yıldız bir ismi renklerine bağlayan spor golcü i için geri sayımda. Fırtına, ile son kez masaya oturacak.

ONUN BOŞLUĞU DOLACAK
Rodallega ile yollarını ayıran Fırtına o bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak istiyor... Yöne, 35'lik yıldızla anlaşmayı hedefliyor.

MUSA VE MATAVZ!
Trabzon Adebayor dışında da görüşmelerini sürdürüyor. Tim Matavz ve Ahmed Musa gibi golcüler de Bordo-Mavililer'in diğer adayları.

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