Allahyar imzayı attı

Fenerbahçe, İran'lı forvet Allahyar Sayyadmanesh'e 5 yıllık imza attırdı. 2001 doğumlu Allahyar, İran Ligi'nden Esteghlal'de oynuyordu. Scout ekibi tarafından önerilen ve çok yetenekli olduğu belirtilen Allahyar'ı Sarı-Lacivertliler'in gerekirse bir sezon kendisini geliştirmesi için bir takıma kiralık verebileceği ortaya çıktı. Ancak Allahyar için kesin karar hazırlık kampından sonra verilecek.
F.BAHÇE'DE OLMAK GURUR
Fenerbahçe'ye imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Türkiye'de olmak, Fenerbahçe forması giymek benim için büyük bir gurur. Kendimi burada göstereceğim" dedi.
F.BAHÇE'DE OLMAK GURUR
Fenerbahçe'ye imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Türkiye'de olmak, Fenerbahçe forması giymek benim için büyük bir gurur. Kendimi burada göstereceğim" dedi.
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