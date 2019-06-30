Beşiktaş son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde ilk imzayı Tyler Boyd'a attıracak. Bir süredir ABD'li oyuncu için kulübü Guiamaraes'le görüşen Siyah-Beyazlı yönetim sonunda transferi mutlu sonla bitirdi. Kalan birkaç minik pürüzün de en geç bugün giderilmesi bekleniyor.
BOYD BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR
Tyler Boyd'un yeni sezonda Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendirdi. Yapılan görüşmelerle Guiamaraes ikna edildi.
3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Beşiktaş'ın Portekiz kulübüne 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın da 3 taksitte bu yılın sonuna kadar Guiamaraes'e verileceği öğrenildi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
İki kulüp arasındaki tek pürüzün Boyd'un bir sonraki satışından verilecek rakam olduğu öne sürüldü. Portekiz kulübünün ABD'li futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10 istediği ortaya çıktı.
AVCI ÇOK İSTİYOR
Abdullah Avcı'nın Tyler Boyd'u çok istemesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi'nin öncelikle bu oyuncuyu bitirmek için büyük uğraş verdiği öne sürüldü.
BOYD BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR
Tyler Boyd'un yeni sezonda Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendirdi. Yapılan görüşmelerle Guiamaraes ikna edildi.
3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Beşiktaş'ın Portekiz kulübüne 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın da 3 taksitte bu yılın sonuna kadar Guiamaraes'e verileceği öğrenildi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
İki kulüp arasındaki tek pürüzün Boyd'un bir sonraki satışından verilecek rakam olduğu öne sürüldü. Portekiz kulübünün ABD'li futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10 istediği ortaya çıktı.
AVCI ÇOK İSTİYOR
Abdullah Avcı'nın Tyler Boyd'u çok istemesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi'nin öncelikle bu oyuncuyu bitirmek için büyük uğraş verdiği öne sürüldü.
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